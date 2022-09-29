В ЛНР сообщили о финальной доработке договора о вхождении республики в состав России

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что договор о вхождении региона в состав России находится на стадии финальной доработки.

«Должен быть выполнен набор процедурных действий, должен быть подписан договор, международный договор о вхождении (ЛНР в состав России. — RT)», — рассказал он РИА Новости.

Мирошник отметил, что в таком деле нет смысла торопиться.

По его словам, в данный момент в договоре «дочищаются» его основные положения.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также обратился к российскому лидеру с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав России.

Также стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.