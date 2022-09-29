В ЛНР сообщили, что вхождение республики в состав России должно произойти в течение недели
«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти», — рассказал он РИА Новости.
Мирошник подчеркнул, что основное событие, а именно референдум, уже прошло. После него необходимо чётко следовать всем параметрам, которые требует правовая система России, отметил он.
«Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошёл, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы её пройдём, однозначно», — заключил Мирошник.
Он также рассказал, что договор о вхождении региона в состав России находится на стадии финальной доработки.