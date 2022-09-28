Рогов: жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу
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«В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу!» — сообщил он в своём Telegram-канале.
Рогов отметил, что власти Киева «намеренно создают дополнительные трудности», блокируя выезд в освобождённую часть области.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область больше не является частью Украины.
28 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.