Рогов: жители подконтрольной Киеву части Запорожской области перекрыли трассу

Жители подконтрольной Украине части Запорожской области перекрыли трассу в знак протеста против режима Владимира Зеленского .Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«В знак протеста против действий режима Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу!» — сообщил он в своём Telegram-канале. Рогов отметил, что власти Киева «намеренно создают дополнительные трудности», блокируя выезд в освобождённую часть области. Ранее Рогов заявил, что Запорожская область больше не является частью Украины. 28 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит совещание с руководителями думских фракций, на котором обсуждаются итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.