Сенатор Ковитиди: люди из освобождённых регионов доверили нам свои судьбы

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT итоги подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях. Большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав России.

Комментируя результаты голосования, Ковитиди отметила, что Крым «уже проходил этот путь». Она добавила, что должны произойти все процедурные вопросы, которые закреплены в Конституции России.

«Помимо правовой адаптации существует и социально-экономическая, которая является чрезвычайно важной составляющей. Для этого необходимо будет осуществить оценку всех отраслей экономики, определить последующие затраты на восстановление», — заявила парламентарий.

По её словам, люди доверили России свои судьбы.

«Мы должны будем понимать, как они будут жить завтра, — это достаточно серьёзная работа. Естественно, особое внимание будет уделяться укреплению обороноспособности. Мы должны будем определить те предприятия, которые имеют значение для военно-промышленного комплекса», — добавила сенатор.

Ранее стало известно, что по итогам подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав России.

Руководители республик и администраций регионов, в которых с 23 по 27 сентября проходило голосование, намерены вскоре обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения в состав Российской Федерации.