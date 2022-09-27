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Избиркомы Запорожской и Херсонской областей сообщили о первых итогах референдума

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Избирательные комиссии Запорожской и Херсонской областей сообщили о первых итогах референдума по уже подсчитанным бюллетеням.
Избиркомы Запорожской и Херсонской областей сообщили о первых итогах референдума
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно результатам обработки 3% бюллетеней, 92,04% граждан проголосовали за вхождение Запорожской области в состав России.

В Херсонской области, по данным после обработки 12% бюллетеней, 87,42% жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT первые итоги голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

До этого были опубликованы первые итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, которые были представлены с участков, расположенных на территории России.

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