Политолог объяснил первые итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал в беседе с RT первые итоги голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Я думаю, что первые результаты не будут противоречить общим, а будут соответствовать той стратегии, которую избрало население Донбасса, Запорожья и Херсонщины», — подчеркнул политолог.

По его мнению, во всех регионах «будет максимальная поддержка решения о вхождении в состав Российской Федерации».

Он добавил, что люди в этих регионах прекрасно видели то, как к ним относится украинская власть.

«То, что она является для них властью-угнетательницей... Безусловно, увидев, как можно жить при России, они осознали, что разница колоссальная, как в социально-экономическом, так и в идеологическом, культурном, политическом плане», — заключил собеседник RT.

Ранее были опубликованы первые итоги референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Первые данные представлены с участков, расположенных на территории России.

По данным после обработки 14,22% голосов, 97,91% избирателей, находящихся в России, проголосовали за присоединение ДНР к Российской Федерации.

В рамках референдума о присоединении ЛНР к России по результатам обработки 12,56% протоколов 97,82% избирателей на территории России высказались положительно.

После подсчёта 18% голосов на российских участках стало известно, что за вхождение Запорожской области в состав России отдали голоса 98,19% избирателей.

При этом по результатам подсчёта 14% голосов на участках в России в рамках референдума в Херсонской области 96,97% избирателей высказались за присоединение к России.