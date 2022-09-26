МО Армении: Ереван не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане из-за ситуации на границе
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Об этом информирует портал infocom.am со ссылкой на Минобороны Армении.
«Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан», — говорится в заявлении.
В Казахстане 26 сентября начнутся учения с участием сил ОДКБ.
В августе президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.