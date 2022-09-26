МО Армении: Ереван не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане из-за ситуации на границе

Вооружённые силы Армении не примут участия в учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в Казахстане с 26 сентября по 8 октября, из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Об этом информирует портал infocom.am со ссылкой на Минобороны Армении.

«Минобороны, исходя из задач, которые поставлены перед ВС Республики Армения, приняло решение воздержаться от участия в учениях, которые будут проводиться в рамках ОДКБ в Республике Казахстан», — говорится в заявлении.

В Казахстане 26 сентября начнутся учения с участием сил ОДКБ.

В августе президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.