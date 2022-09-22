В Казахстане 26 сентября начнутся учения с участием сил ОДКБ

В Казахстане 26 сентября начнутся учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), они продлятся до 8 октября.

«С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств — членов ОДКБ», — говорится в сообщении Минобороны республики.

Контингенты будут передвигаться железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике.

В ходе перемещения воинских контингентов планируется отработать вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.

В августе президент России Владимир Путин анонсировал проведение совместных с Казахстаном учений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В состав ОДКБ входят шесть государств — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.