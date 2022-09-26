военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МИД Белоруссии заявили о готовности Минска обратиться в суд для возврата собственности

Короткая ссылка
Минск готов при необходимости обратиться в судебные инстанции, чтобы вернуть отнятую Киевом собственность, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он напомнил об информации из СМИ, согласно которой Украина конфисковала собственность республики и России на сумму около $1 млрд. По словам Макея, в Минске проанализировали всё имущество, которое находится на территории Украины.

«Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию... И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции... Мы не оставим это без ответа», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В мае Верховная рада зарегистрировала новый законопроект о санкциях против Белоруссии. Согласно документу, допускается изъятие объектов собственности государства в пользу бюджета Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить