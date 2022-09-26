В МИД Белоруссии заявили о готовности Минска обратиться в суд для возврата собственности

Минск готов при необходимости обратиться в судебные инстанции, чтобы вернуть отнятую Киевом собственность, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он напомнил об информации из СМИ, согласно которой Украина конфисковала собственность республики и России на сумму около $1 млрд. По словам Макея, в Минске проанализировали всё имущество, которое находится на территории Украины.

«Этот анализ у нас зафиксирован, мы будем отслеживать ситуацию... И если будет необходимость, то, естественно, будем обращаться в соответствующие судебные инстанции... Мы не оставим это без ответа», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В мае Верховная рада зарегистрировала новый законопроект о санкциях против Белоруссии. Согласно документу, допускается изъятие объектов собственности государства в пользу бюджета Украины.