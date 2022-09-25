Число пострадавших при обстреле ВСУ членов избиркома в Горловке увеличилось до двух
- РИА Новости
«Увы, в Горловке количество раненных обстрелом ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) членов участковых избирательных комиссий увеличилось до двух», — написал он в Telegram.
Приходько добавил, что женщина пострадала при обходе участников голосования по улице Яковенко.
Ранее стало известно, что член участковой избирательной комиссии в посёлке под Горловкой получил ранение в результате обстрела украинских военных.