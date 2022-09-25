ТАСС: последних боевиков «Азова» взяли в плен в Мариуполе в августе

Около 20 боевиков «Азова»* и подразделений ВСУ были взяты в плен в августе. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР.

РИА Новости

«Порядка 20 военнослужащих ВСУ сдались в плен после неудачной попытки покинуть территорию завода в конце августа этого года», — приводит ТАСС заявление. Ранее освобождённый из тюрьмы Мариуполя Николай Прищенко заявил, что заключённые негативно относятся к боевикам «Азова». 20 мая Минобороны России объявило, что вооружённые силы полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе: сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова». * «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.