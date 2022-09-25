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ВС России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восьмью дронами-камикадзе

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Вооружённые силы России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС восьмью дронами-камикадзе.
ВС России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восьмью дронами-камикадзе
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восьмью дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все украинские беспилотники были сбиты за пределами территории АЭС, а радиационная обстановка на станции остаётся в норме.

Всего за сутки артиллерия ВСУ выпустила 59 снарядов по жилым кварталам города Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории.

20 сентября в администрации Энергодара заявили, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ.

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