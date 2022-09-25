ВС России предотвратили попытки ВСУ нанести удары по ЗАЭС восьмью дронами-камикадзе
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восьмью дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все украинские беспилотники были сбиты за пределами территории АЭС, а радиационная обстановка на станции остаётся в норме.
Всего за сутки артиллерия ВСУ выпустила 59 снарядов по жилым кварталам города Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории.
20 сентября в администрации Энергодара заявили, что спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ.