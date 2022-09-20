При обстреле ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС

Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.

«Повреждения получили: специальный корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — приводит сообщение ТАСС.

Пострадавших среди работников станции и охраны ЗАЭС нет.

Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра — по предварительным данным, украинские военные вели огонь из американских гаубиц M777.