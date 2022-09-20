При обстреле ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС
- РИА Новости
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«Повреждения получили: специальный корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — приводит сообщение ТАСС.
Пострадавших среди работников станции и охраны ЗАЭС нет.
Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра — по предварительным данным, украинские военные вели огонь из американских гаубиц M777.