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При обстреле ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС

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Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения при очередном обстреле со стороны ВСУ, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.
При обстреле ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Повреждения получили: специальный корпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — приводит сообщение ТАСС.

Пострадавших среди работников станции и охраны ЗАЭС нет.

Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра — по предварительным данным, украинские военные вели огонь из американских гаубиц M777.

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