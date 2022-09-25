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В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали присоединение к России

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В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали вхождение региона в состав России.
В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали присоединение к России
  • РИА Новости

Об этом информирует Крымский республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).

«Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области», — говорится в отчёте.

По данным РИПСИ, в первый день голосования на референдуме, 23 сентября 2022 года, было опрошено 500 жителей Запорожской области. 

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.

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