В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали присоединение к России
- РИА Новости
Об этом информирует Крымский республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).
«Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области», — говорится в отчёте.
По данным РИПСИ, в первый день голосования на референдуме, 23 сентября 2022 года, было опрошено 500 жителей Запорожской области.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.
Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.