В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали присоединение к России

В Запорожской области 93% проголосовавших 23 сентября поддержали вхождение региона в состав России.

Об этом информирует Крымский республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ).

«Из проголосовавших на референдуме и ответивших на вопрос 93% за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации, 7% поддерживают украинский статус области», — говорится в отчёте.

По данным РИПСИ, в первый день голосования на референдуме, 23 сентября 2022 года, было опрошено 500 жителей Запорожской области.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

Процедура волеизъявления продлится до 27 сентября включительно.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT рассказал о ходе голосования в Херсонской области.