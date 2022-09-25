Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
В Мелитополе произошёл взрыв, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
- РИА Новости
«В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Он отметил, что подробности будут сообщены позже.
24 сентября Рогов сообщил о массированном артобстреле Энергодара со стороны ВСУ.
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