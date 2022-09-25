Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе произошёл взрыв, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

РИА Новости

«В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале. Он отметил, что подробности будут сообщены позже. 24 сентября Рогов сообщил о массированном артобстреле Энергодара со стороны ВСУ.