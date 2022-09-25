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Рогов рассказал о планах украинских военных форсировать Днепр

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти разрабатывают сценарий форсирования Днепра для последующего наступления на Запорожскую область.

«Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра», — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, подобные планы разрабатываются при «кураторстве» из Пентагона.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли зернохранилище и склады с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области.

24 сентября Рогов сообщил о массированном артобстреле Энергодара со стороны ВСУ.

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