Рогов рассказал о планах украинских военных форсировать Днепр
«Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра», — цитирует Рогова РИА Новости.
По его словам, подобные планы разрабатываются при «кураторстве» из Пентагона.
Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли зернохранилище и склады с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области.
24 сентября Рогов сообщил о массированном артобстреле Энергодара со стороны ВСУ.