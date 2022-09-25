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ВСУ нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в Запорожской области

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Украинские военные обстреляли зернохранилище и склады с удобрениями в пригороде Токмака Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники», — сообщил он РИА Новости.

По словам Рогова, ущерб оценивается в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена. Здание складов было полностью уничтожено.

Один человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе прозвучал взрыв на электроподстанции.

В администрации города назвали случившееся диверсией.

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