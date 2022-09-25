ВСУ нанесли удар по зернохранилищу и складам с удобрениями в Запорожской области
«Нанесены удары по пригороду Токмака, по фермерским хозяйствам, по зернохранилищу, по складам с сеном и удобрениями. Сгорело несколько единиц сельхозтехники», — сообщил он РИА Новости.
По словам Рогова, ущерб оценивается в десятках тонн зерна, семян подсолнечника, удобрений и сена. Здание складов было полностью уничтожено.
Один человек получил ранения.
Ранее сообщалось, что в Мелитополе прозвучал взрыв на электроподстанции.
В администрации города назвали случившееся диверсией.