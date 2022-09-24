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Власти Мелитополя назвали диверсией взрыв на подстанции

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В администрации Мелитополя назвали диверсией взрыв самодельного устройства на подстанции.
Власти Мелитополя назвали диверсией взрыв на подстанции
  • РИА Новости

«В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции. В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство», — цитирует заявление городской администрации РИА Новости.

Уточняется, что в результате подрыва началось возгорание, которое работники подстанции потушили своими силами.

Жертв и пострадавших в результате диверсии на электроподстанции в Мелитополе нет, повреждения незначительные.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.

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