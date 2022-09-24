военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мэр Мелитополя проголосовала на референдуме в Запорожской области

Короткая ссылка
Мэр Мелитополя Галина Данильченко 24 сентября проголосовала на референдуме по присоединению Запорожской области к России.
Мэр Мелитополя проголосовала на референдуме в Запорожской области
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что голосование прошло на участке, расположенном в одном из городских предприятий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.

По его словам, в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать Конституция страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить