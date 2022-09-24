Мэр Мелитополя проголосовала на референдуме в Запорожской области

Мэр Мелитополя Галина Данильченко 24 сентября проголосовала на референдуме по присоединению Запорожской области к России.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что голосование прошло на участке, расположенном в одном из городских предприятий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.

По его словам, в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать Конституция страны.