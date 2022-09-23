В Запорожской области заявили о попытках ВСУ уничтожить избирательный участок
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«Националисты ВСУ пытаются уничтожить подготовленный на 27 сентября избирательный участок для жителей села Балки... зафиксировано шесть артиллерийских ударов по селу Балки», — сообщили RT в администрации.
По предварительным данным, украинские военные ведут огонь из американского 155-мм гаубичного вооружения.
Данные о пострадавших уточняются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.
По его словам, в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать Конституция страны.