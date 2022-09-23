В Запорожской области заявили о попытках ВСУ уничтожить избирательный участок

Украинские артиллеристы предпринимают попытки уничтожить избирательный участок в селе Балки Запорожской области, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.

«Националисты ВСУ пытаются уничтожить подготовленный на 27 сентября избирательный участок для жителей села Балки... зафиксировано шесть артиллерийских ударов по селу Балки», — сообщили RT в администрации.

По предварительным данным, украинские военные ведут огонь из американского 155-мм гаубичного вооружения.

Данные о пострадавших уточняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о последствиях атак Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в случае положительных итогов референдумов.

По его словам, в случае вхождения этих территорий в состав России на них будет действовать Конституция страны.