Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Макеева на должность посла страны в Германии.

«Назначить Макеева Алексея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Германия», — следует из текста документа на официальном сайте офиса украинского лидера.

Таким образом, Макеев сменит на посту Андрея Мельника, известного резкими заявлениями в отношении руководства ФРГ.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине.

Во время своей работы Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой. Также в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он охарактеризовал пособника гитлеровцев Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».

В августе депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины.