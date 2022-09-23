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Пограничники не зафиксировали ажиотажа на границах России с Казахстаном и Монголией

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Российские пограничники сообщают, что ажиотажа на границах с Казахстаном и Монголией нет, а увеличение пассажиропотока связано с наступающими выходными.
Пограничники не зафиксировали ажиотажа на границах России с Казахстаном и Монголией
  • © Пресс-служба Бурятской таможни

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

«Ажиотажа на границе с Казахстаном в Алтайском крае не наблюдается, в том числе и со стороны мужчин призывного возраста», — сообщили в пресс-службе.

Аналогичная ситуация в Республике Тыва, Омской и Новосибирской областях.

Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну россиян.

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