Пограничники не зафиксировали ажиотажа на границах России с Казахстаном и Монголией

Российские пограничники сообщают, что ажиотажа на границах с Казахстаном и Монголией нет, а увеличение пассажиропотока связано с наступающими выходными.

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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. «Ажиотажа на границе с Казахстаном в Алтайском крае не наблюдается, в том числе и со стороны мужчин призывного возраста», — сообщили в пресс-службе. Аналогичная ситуация в Республике Тыва, Омской и Новосибирской областях. Ранее Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в страну россиян.