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В Казахстане сообщили о росте числа въезжающих в республику россиян

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Число въезжающих в Казахстан россиян увеличилось, все автомобильные пункты пропуска на границе работают в штатном режиме. Об этом сообщила Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.
В Казахстане сообщили о росте числа въезжающих в республику россиян
  • AP

«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что на четырёх пунктах зафиксированы скопления людей в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств.

Ранее стало известно, что несколько российских грузовиков с товарами из Европы задержали в Казахстане.

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