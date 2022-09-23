В Казахстане сообщили о росте числа въезжающих в республику россиян
- AP
«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что на четырёх пунктах зафиксированы скопления людей в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств.
Ранее стало известно, что несколько российских грузовиков с товарами из Европы задержали в Казахстане.