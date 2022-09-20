«Известия»: российские грузовики с товарами из Европы задерживают в Казахстане
«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у водителей изъяли документы.
Речь идёт о транзитной перевозке европейских товаров, которые направляют на белорусскую границу, а затем в Казахстан.
Ранее глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.