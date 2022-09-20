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«Известия»: российские грузовики с товарами из Европы задерживают в Казахстане

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Несколько российских грузовиков с товарами из Европы начали задержали в Казахстане, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у водителей изъяли документы.

Речь идёт о транзитной перевозке европейских товаров, которые направляют на белорусскую границу, а затем в Казахстан.

Ранее глава «Литовских железных дорог» Эгидиюс Лазаускас заявил, что компания получила предоплату в размере €2,5 млн за транзит грузов в Калининградскую область.

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