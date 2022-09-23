РИА Новости: ВСУ перегородили баржами реку Южный Буг, опасаясь захода кораблей ВМФ России

Украинские военные перегородили баржами реку Южный Буг в Николаеве, опасаясь захода российских военных кораблей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографию, переданную агентству самими жителями Николаевской области через жителя Донецка Сергея Лебедева.

«Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», — рассказал собеседник агентства.

При увеличении фотографии можно увидеть как минимум четыре гружёные баржи.

Лебедев также показал фотографии, доказывающие, что ВСУ начали оборудовать оборонительные позиции в жилых зданиях Николаева.

20 сентября в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве.