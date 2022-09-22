Песков: после объявления частичной мобилизации статус спецоперации не изменился

Статус специальной военной операции не изменился из-за проведения в России частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он также сказал, что в настоящий момент решений об экономической мобилизации в России не принималось.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.

Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».