Песков: после объявления частичной мобилизации статус спецоперации не изменился
- РИА Новости
«Нет, это специальная военная операция», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Он также сказал, что в настоящий момент решений об экономической мобилизации в России не принималось.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит средства на проведение частичной мобилизации.
Глава Минобороны Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».