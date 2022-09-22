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Мэр Кулемзин заявил о погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела украинскими войсками рынка в центре города много пострадавших, есть погибшие.
Мэр Кулемзин заявил о погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке
  • РИА Новости

«По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

Ранее Кулемзин сообщил, что в районе городской администрации был зафиксирован прилёт снарядов ВСУ.

21 сентября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три человека пострадали из-за обстрела украинскими военными больницы в Куйбышевском районе Донецка.

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