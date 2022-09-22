Мэр Кулемзин заявил о погибших и пострадавших в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке
- РИА Новости
«По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших — есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Ранее Кулемзин сообщил, что в районе городской администрации был зафиксирован прилёт снарядов ВСУ.
21 сентября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три человека пострадали из-за обстрела украинскими военными больницы в Куйбышевском районе Донецка.