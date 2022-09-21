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Три человека пострадали при обстреле больницы в Куйбышевском районе Донецка

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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что три человека пострадали из-за обстрела украинскими военными больницы в Куйбышевском районе Донецка.
Три человека пострадали при обстреле больницы в Куйбышевском районе Донецка
  • РИА Новости

«Вооружённые формирования Украины атаковали Куйбышевский район Донецка, по улице Панфилова повреждено здание больницы №17. По предварительным данным, получили ранения три человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Верхнекальмиусское водохранилище в Донецкой Народной Республике, в результате чего была обесточена фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк и расположенные в его окрестностях города и посёлки.

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