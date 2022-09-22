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В Запорожской области призвали ВСУ покинуть регион

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Украинские военные должны покинуть Запорожскую область, в противном случае после референдума их будут считать оккупантами, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вооружённые силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, в случае отказа ВСУ выйти из области, после референдума украинские войска будут восприняты как оккупанты, а их действия — как агрессия против России.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что принять участие в голосовании о присоединении Запорожской области к России можно будет не выходя из дома — будет организован подомовой обход.

Он отметил, что так власти региона намерены защитить жителей от скоплений в местах, по которым ВСУ потенциально могут нанести ракетные удары или заложить там взрывные устройства.

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