В Запорожской области призвали ВСУ покинуть регион
«Вооружённые силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, в случае отказа ВСУ выйти из области, после референдума украинские войска будут восприняты как оккупанты, а их действия — как агрессия против России.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что принять участие в голосовании о присоединении Запорожской области к России можно будет не выходя из дома — будет организован подомовой обход.
Он отметил, что так власти региона намерены защитить жителей от скоплений в местах, по которым ВСУ потенциально могут нанести ракетные удары или заложить там взрывные устройства.