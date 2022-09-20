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Для голосования в Запорожской области создали почти 400 избирательных участков

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Для проведения голосования о присоединении Запорожской области к России в регионе созданы 394 избирательных участка, ещё 85 будут функционировать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.
Для голосования в Запорожской области создали почти 400 избирательных участков
  • РИА Новости

«Всего на территории Запорожской области для проведения референдума созданы 394 избирательных участка, 85 избирательных участков будут созданы за пределами Запорожской области — так называемые зарубежные участки для голосования», — цитирует её РИА Новости.

По словам Катющенко, жители регионов смогут проголосовать 27 сентября в период с 08:00 до 16:00, голосование на дому пройдёт с 23 по 26 сентября с 08:00 до 20:00.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что принять участие в голосовании о присоединении Запорожской области к России можно будет не выходя из дома — будет организован подомовой обход.

Он отметил, что так власти региона намерены защитить жителей от скоплений в местах, по которым ВСУ потенциально могут нанести ракетные удары или заложить там взрывные устройства.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

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