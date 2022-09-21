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МАГАТЭ начало переговоры с Россией и Украиной по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе брифинга.
МАГАТЭ начало переговоры с Россией и Украиной по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идёт только с Украиной и Россией», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гросси, речь идёт о создании конкретных параметров.

Он также отметил необходимость как можно скорейшего создания зоны безопасности вокруг станции.

Ранее постпредство России при международных организациях в Вене сообщило, что в антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что он доверяет отчёту МАГАТЭ о поездке делегации на Запорожскую АЭС, хотя и очевидно, что руководство агентства находится под давлением США и европейских стран, поэтому не может прямо сказать, что обстрелы района станции идут с украинской стороны.

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