Погранслужба Киргизии сообщила о напряжённой ситуации на границе с Таджикистаном
- РИА Новости
- © Игорь Егоров
«Сегодня в период с 18:20 (15:20 мск) до 18:50 (15:50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Киргизии», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее в киргизском Минздраве сообщили, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии.
По данным таджикистанского МИД, в ходе конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана.