Погранслужба Киргизии сообщила о напряжённой ситуации на границе с Таджикистаном

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана оценивается как напряжённая, слышны одиночные выстрелы. Об этом сообщили в пресс-службе киргизской пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).

«Сегодня в период с 18:20 (15:20 мск) до 18:50 (15:50 мск) были слышны два одиночных выстрела на территории Республики Таджикистан напротив села Достук Баткенского района Киргизии», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в киргизском Минздраве сообщили, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии.

По данным таджикистанского МИД, в ходе конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана.