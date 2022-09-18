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Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном

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В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава.
Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном
  • РИА Новости

«По оперативным данным из Баткенской области на 18:00, в организации здравоохранения Баткена поступили тела ещё 13 погибших», — приводит издание 24.kg заявление.

Отмечается, что общее число погибших достигло 59.

Ранее сообщалось о 37 погибших гражданах Киргизии в результате конфликта на границе. 

В пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ПВ ГКНБ) Таджикистана заявили, что четверо жителей Ляхшского района ранены в результате обстрела со стороны Киргизии.

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