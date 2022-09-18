Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном

В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского Минздрава.

РИА Новости