Минздрав Киргизии сообщил о 59 погибших гражданах в ходе конфликта с Таджикистаном
- РИА Новости
«По оперативным данным из Баткенской области на 18:00, в организации здравоохранения Баткена поступили тела ещё 13 погибших», — приводит издание 24.kg заявление.
Отмечается, что общее число погибших достигло 59.
Ранее сообщалось о 37 погибших гражданах Киргизии в результате конфликта на границе.
В пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ПВ ГКНБ) Таджикистана заявили, что четверо жителей Ляхшского района ранены в результате обстрела со стороны Киргизии.