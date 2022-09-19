В Таджикистане подтвердили гибель 41 человека в ходе конфликта на границе с Киргизией

В результате конфликта на границе с Киргизией погиб 41 гражданин Таджикистана. Об этом сообщил замглавы таджикистанского МИД Содик Имоми.

«В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в киргизском Минздраве сообщили, что в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 59 граждан Киргизии.

18 сентября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном обстановку на киргизско-таджикской границе.

Российский лидер призвал Таджикистан и Киргизию не допустить эскалации и принять меры для урегулирования ситуации мирными средствами.