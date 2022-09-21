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Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск

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Пресс-служба администрации Энергодара заявила, что Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск.
Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу со стороны украинских войск
  • РИА Новости

«Запорожскую АЭС вновь обстреляли боевики ВСУ. Разрывы зафиксированы в 100 м от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что артиллерийский огонь по АЭС был предпринят минувшей ночью. Пострадавших нет.

Специалисты ведут работу по устранению последствий обстрела.

20 сентября в Минобороны сообщили, что ВС Украины пять раз за сутки обстреляли электроподстанцию рядом с Запорожской АЭС.

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