Херсонская область не нуждается в признании Киевом итогов предстоящего голосования в регионе, заявил РИА Новости заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — сказал Стремоусов.

Нынешняя киевская власть «довела украинский народ до нищеты», а страну превратила в «западную колонию», заключил он.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что голосования по вопросу о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.