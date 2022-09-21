Стремоусов: Херсону неинтересны заявления и позиции киевских властей
- РИА Новости
«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — сказал Стремоусов.
Нынешняя киевская власть «довела украинский народ до нищеты», а страну превратила в «западную колонию», заключил он.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что голосования по вопросу о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.