Генсек ООН обсудил с премьером Украины Шмыгалем вопросы ядерной безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем вопросы ядерной безопасности.

Об этом сообщили в офисе Генсека ООН.

«Генеральный секретарь и премьер-министр обсудили (конфликт. — RT) на Украине, его влияние на гуманитарную ситуацию, права человека и ядерную безопасность», — приводит сообщение ТАСС.

Стороны также обсудили зерновую сделку.

Отмечается, что Гутерреш подчеркнул готовность ООН продолжать прикладывать усилия во избежание мирового продовольственного кризиса.

Ранее сообщалось об обстреле береговой зоны Энергодара около Запорожской АЭС с противоположной стороны Днепра.

Спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской АЭС получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.