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Власти Северодонецка рассказали, что на завод «Азот» трудоустроились около 500 человек

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Около 500 человек трудоустроились на химкомбинат «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Николай Моргунов.

«Сегодня на работах временного характера на заводе «Азот» работают 500 человек», — цитирует его ТАСС.

По словам Моргунова, на комбинате продолжается благоустройство территории, проводится профилактический запуск оборудования, завод взят под охрану.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что завод «Азот» в Северодонецке практически полностью уцелел благодаря «ювелирной работе» сил Луганской Народной Республики.

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