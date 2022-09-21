Власти Северодонецка рассказали, что на завод «Азот» трудоустроились около 500 человек

Около 500 человек трудоустроились на химкомбинат «Азот» в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Николай Моргунов.