Посол Мирошник: завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению
Об этом пишет ТАСС.
«Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилёты по проходным», — заявил Мирошник.
Дипломат считает, что после зачистки территории от украинских военных необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением инженеров и технологов.
«Заработает завод — вернётся жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению, так он даст возможность возродиться ему заново», — заключил посол.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что завод «Азот» в Северодонецке практически полностью уцелел благодаря «ювелирной работе» сил Луганской Народной Республики.