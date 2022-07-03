Посол Мирошник: завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что освобождённый завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению и не получил значительных повреждений во время обстрелов.

Об этом пишет ТАСС.

«Северодонецкий «Азот» не так сильно пострадал. Пострадали админздания, были прилёты по проходным», — заявил Мирошник.

Дипломат считает, что после зачистки территории от украинских военных необходимо провести оценку состояния предприятия с привлечением инженеров и технологов.

«Заработает завод — вернётся жизнь в город Северодонецк. Как он дал старт его рождению, так он даст возможность возродиться ему заново», — заключил посол.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что завод «Азот» в Северодонецке практически полностью уцелел благодаря «ювелирной работе» сил Луганской Народной Республики.