Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Киева не изменится из-за голосования о вхождении в состав России Донбасса и ряда регионов Украины.

«Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то», — заявил Зеленский в видеообращении в Telegram.

По его словам, в этом вопросе Украина имеет полную поддержку от своих партнёров.

«Наши позиции — чёткие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что голосования по вопросу о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.