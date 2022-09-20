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В школах и колледжах ЛНР объявили каникулы на время голосования о присоединении к России

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На время проведения голосования о вхождении Луганской Народной Республики в состав России власти региона объявили каникулы в школах и колледжах ЛНР.
В школах и колледжах ЛНР объявили каникулы на время голосования о присоединении к России
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«В школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22.09.2022 по 28.09.2022 объявляются каникулы в связи с проведением референдума о вхождении в состав Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Леонид Пасечник.

Народный совет ЛНР ранее назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.

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