В школах и колледжах ЛНР объявили каникулы на время голосования о присоединении к России

На время проведения голосования о вхождении Луганской Народной Республики в состав России власти региона объявили каникулы в школах и колледжах ЛНР.

«В школах и колледжах Луганской Народной Республики с 22.09.2022 по 28.09.2022 объявляются каникулы в связи с проведением референдума о вхождении в состав Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Леонид Пасечник.

Народный совет ЛНР ранее назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не признают вхождение в состав России регионов, которые американская сторона считает частями Украины.