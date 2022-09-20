В ЛНР заключительный день голосования о присоединении к России объявили выходным

Заключительный день голосования о присоединении Луганской Народной Республики к России власти региона объявили выходным.

«В целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации 27 сентября 2022 года объявлен в республике выходным днём», — говорится в Telegram-канале правительства республики.

Народный совет ЛНР ранее назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.