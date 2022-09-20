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Девочка 2014 года рождения пострадала при обстреле города со стороны ВСУ

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В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадала девочка 2014 года рождения, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По дополнительной информации, вчера при обстреле Куйбышевского района получила ранение также девочка 2014 года рождения», — написал он в своём Telegram.

Ранее Кулемзин сообщил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: по остановке общественного транспорта, магазину и банку.

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