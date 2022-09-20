Девочка 2014 года рождения пострадала при обстреле города со стороны ВСУ
«По дополнительной информации, вчера при обстреле Куйбышевского района получила ранение также девочка 2014 года рождения», — написал он в своём Telegram.
Ранее Кулемзин сообщил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: по остановке общественного транспорта, магазину и банку.