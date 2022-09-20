Лавров: текущая ситуация доказывает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы
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«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — заявил Лавров.
20 сентября глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России.
Народный совет ЛНР назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.
Также глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что администрация региона приняла решение о проведении голосования по вхождению в состав России.