Лавров: текущая ситуация доказывает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы

Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы с самого начала специальной военной операции и в предшествующий ей период говорили, что свою судьбу должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — заявил Лавров.

20 сентября глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России.

Народный совет ЛНР назначил проведение голосования по вопросу о вхождении республики в состав России на правах субъекта на период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Также глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что администрация региона приняла решение о проведении голосования по вхождению в состав России.