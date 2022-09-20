Власти Херсонской области: уехавшие на Украину жители не смогут участвовать в голосовании

Граждане Херсонской области, уехавшие на подконтрольные украинским властям территории, не смогут участвовать в референдуме по вхождению в состав России.

Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди, живущие в Херсонской области, те, кто остался... они пойдут на референдум. Те, кто выехал, — ждуны, они не будут иметь возможность проголосовать», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что администрация региона приняла решение о проведении голосования по вхождению в состав России.

Общественная палата ДНР 19 сентября обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести голосование о вхождении в состав России.