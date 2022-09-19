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В Молдавии заявили, что не могут покупать газ для резерва у «Газпрома» на кредит ЕБРР

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Молдавия не может платить за российский газ деньгами, полученными в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму €300 млн, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире Jurnal.
В Молдавии заявили, что не могут покупать газ для резерва у «Газпрома» на кредит ЕБРР
  • РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, Молдавия в июле заключила соглашение о получении кредита от ЕБРР.

«У Молдавии есть соглашение на 300 млн с ЕБРР, были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, «Газпром» в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ», — сказал Спыну.

Эти средства также не могут быть использованы для компенсации высокой стоимости газа, отметил он.

Ранее компания «Молдовагаз» попросила у Национального агентства по регулированию в энергетике разрешения на повышение среднего тарифа на поставку газа потребителям на 31,5% — до 26 675 леев.

Экс-премьер страны Ион Кику выразил мнение, что молдавская сторона, вероятно, намерена разорвать контракт с «Газпромом», поскольку она не выполняет обязательства.

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