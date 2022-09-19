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«Молдовагаз» попросил у регулятора разрешения на повышение среднего тарифа на газ на 31,5%

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«Молдовагаз» спросил у Национального агентства по регулированию в энергетике разрешения на повышение среднего тарифа на поставку газа потребителям на 31,5% — до 26 675 леев.
«Молдовагаз» попросил у регулятора разрешения на повышение среднего тарифа на газ на 31,5%
  • AP

«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен. Данное решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платёжных обязательств перед поставщиком», — сообщила пресс-служба компании.

По расчётам «Молдовагаза», новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября.

Экс-премьер страны Ион Кику выразил мнение, что молдавская сторона, вероятно, намерена разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства.

Перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий.

Оппозиционная партия «Шор» заявила о планах объявить бессрочные антиправительственные протесты в Кишинёве.

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