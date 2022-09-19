«Молдовагаз» попросил у регулятора разрешения на повышение среднего тарифа на газ на 31,5%
- AP
«Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен. Данное решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платёжных обязательств перед поставщиком», — сообщила пресс-служба компании.
По расчётам «Молдовагаза», новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября.
Экс-премьер страны Ион Кику выразил мнение, что молдавская сторона, вероятно, намерена разорвать контракт с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства.
Перед зданием администрации президента Молдавии в Кишинёве прошёл антиправительственный митинг. Демонстранты выразили недовольство подорожанием коммунальных услуг на фоне маленьких зарплат и пенсий.
Оппозиционная партия «Шор» заявила о планах объявить бессрочные антиправительственные протесты в Кишинёве.