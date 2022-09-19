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Депутат Белик заявил о прочном доверии граждан ЛНР по отношению к России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал обращение Общественной палаты ЛНР к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести голосование о признании Луганской Народной Республики субъектом Российской Федерации.
Депутат Белик заявил о прочном доверии граждан ЛНР по отношению к России
  • РИА Новости

«Волеизъявление людей должно лежать в основе того будущего, которое они выбирают», — уверен парламентарий.

То, что граждане ЛНР хотят в кратчайшие сроки сделать свой выбор, является очередным подтверждением их неизменного и прочного доверия по отношению к России, считает он.

В связи с этим важным является вопрос обеспечения безопасности населения тех территорий, на которых может состояться мероприятие, сказал Белик.

«Мы видим, как цинично и подло преступный киевский режим пытается запугать население, к каким чудовищным методам он прибегает. Но свой выбор люди всё равно сделают», — заключил собеседник RT.

Ранее ОП ЛНР призвала немедленно провести голосование о признании республики субъектом России.

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