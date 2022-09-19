Верховный суд ЛНР приговорил переводчика СММ ОБСЕ к лишению свободы за госизмену
- РИА Новости
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики... приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — цитирует судью РИА Новости
Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.
В апреле Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.
Позднее один из задержанных признался в передаче данных иностранным спецслужбам.