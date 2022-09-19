Верховный суд ЛНР приговорил переводчика СММ ОБСЕ к лишению свободы за госизмену

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил переводчика СММ ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Луганской Народной Республики... приговорила признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет», — цитирует судью РИА Новости

Ранее Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил сотрудника ОБСЕ Дмитрия Шабанова к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

В апреле Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

Позднее один из задержанных признался в передаче данных иностранным спецслужбам.