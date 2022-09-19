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Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о своём увольнении

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Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своих социальных сетях сообщил о своём увольнении.
Глава «Оператора ГТС Украины» сообщил о своём увольнении
  • РИА Новости

Как отметил Макогон, его уволил наблюдательный совет учредителя «Оператора ГТС Украины» — АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).

«Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволил в прошлую пятницу. Четырьмя голосами против одного. Пока не понял, по каким причинам», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ по Киевской, Львовской и Тернопольской областям.

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